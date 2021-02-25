Марков: Чудовищная резня в Ходжалы - ужасающее военное преступление

“Это был хорошо продуманный акт устрашения. Об этом потом говорил и Серж Саргсян”

“Чудовищная резня в Ходжалы - это ужасающее военное преступление, преступление против человечности и акт геноцида против народа Азербайджана. Оно до сих пор не расследовано до конца, а виновные занимают какие-то должности в структурах власти и не наказаны членами общества. Поэтому мы обязаны всегда вспоминать Ходжалинскую резню не только с точки зрения хранения памяти жертв, но и с точки зрения привлечения всего мирового сообщества для того, чтобы виновные понесли наказание”. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков на конференции в Москве на тему “Уроки истории и роль современной молодежи в предотвращении преступлений против человечности”.

Политолог рассказал о прослеженной им исторической цепочке: «Сначала где-то далеко за пределами нашей страны принимается решение, что нужно развалить страну. Далее создается армянское движение, которое реализует этот план. Мы никогда не забудем, о том что именно это движение стало первым на пути разделения великой страны на «кусочки». Потом начались этнические чистки, которые сопровождались страшными анти-азербайджанскими погромами. Затем образуются десятки тысяч беженцев, которые оказываются в очень трудном положении. Все это привело тогда к страшной политической дистабилизицации в Азербайджанской Республике и реальным боевым действиям”.

Марков подчеркнул, что в истории Ходжалинской резни поражает хладнокровная продуманность. Ведь, по словам политолога, это не было спонтанной национальной резней: “Это был хорошо продуманный акт устрашения. Об этом потом говорил и Серж Саргсян”.