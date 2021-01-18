Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, положившее конец боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений"

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, положившее конец боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений". Как передает Report, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких "секретов", - заявил Лавров на большой пресс-конференции.

Сергей Лавров отметил, что остается нерешенным вопрос с армянскими военнопленными: "Было поручено сформировать списки людей, которых нужно было вызволить из плена. Азербайджан такие списки дал. Они были незначительными. С армянской стороны списки были представлены не сразу и не полностью. Сейчас главным стоит вопрос, который возник в начале декабря в Гадрутском районе, когда большая группа армянских военнослужащих была направлена туда. Азербайджанская сторона на том этапе заявила, что поскольку эти люди были заброшены после объявления прекращения огня и всех боевых действий, то их необходимо рассматривать отдельным порядком, а не как попадающим под соглашение от 9 ноября", - отметил глава МИД РФ.