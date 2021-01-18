О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"

Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений" Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, положившее конец боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений"
Карабах
18 января 2021 г. 14:15
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений
Сергей Лавров
0 : 00
0 : 00

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, положившее конец боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких "секретных приложений". Как передает Report, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких "секретов", - заявил Лавров на большой пресс-конференции.

Сергей Лавров отметил, что остается нерешенным вопрос с армянскими военнопленными: "Было поручено сформировать списки людей, которых нужно было вызволить из плена. Азербайджан такие списки дал. Они были незначительными. С армянской стороны списки были представлены не сразу и не полностью. Сейчас главным стоит вопрос, который возник в начале декабря в Гадрутском районе, когда большая группа армянских военнослужащих была направлена туда. Азербайджанская сторона на том этапе заявила, что поскольку эти люди были заброшены после объявления прекращения огня и всех боевых действий, то их необходимо рассматривать отдельным порядком, а не как попадающим под соглашение от 9 ноября", - отметил глава МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"
18 января 2021 г. 14:15
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Министр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса
ФотоМинистр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса
18 января 2021 г. 11:15
В Азербайджане вакцинированным гражданам будут выдавать паспорта
В Азербайджане вакцинированным гражданам будут выдавать паспорта
18 января 2021 г. 11:08
Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет
Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет
18 января 2021 г. 08:22
Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор
Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор
16 января 2021 г. 17:56
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля
В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля
16 января 2021 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi