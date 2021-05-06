Лавров: Не снижаем усилий по разминированию в Карабахе

Важный вклад в нормализацию отношений в регионе вносит трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций

"Мы отметили достигнутый прогресс стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Не снижаем усилий, направленных на разминирование, защиту культурного и религиозного наследия". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Ереване.

Лавров также отметил, что важный вклад в нормализацию отношений в регионе вносит трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе: "Успех этой работы будет иметь решающее значение для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период".

Глава МИД России также подчеркнул востребованность дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию создания атмосферы доверия.

"Мы, как никто другой, заинтересованы, чтобы все достигнутые трехсторонние договоренности применялись на практике. Когда люди будут ощущать выгоду от мирной жизни, они начнут по-другому воспринимать имеющиеся вопросы, на которых сейчас заостряют внимание", - заявил С. Лавров.

Глава МИД России призвал не политизировать процесс налаживания мирной жизни: "Процесс идет сложно, ведь имеется множество вопросов, которые необходимо решать, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью. Те, кто пытается эти вопросы оставить на потом, а сейчас заниматься политическими дискуссиями, ставят весь процесс с ног на голову".