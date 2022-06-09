Лавров: Другого пути кроме полной нормализации отношений между Баку и Ереваном не существует

"Убежден, что другого пути по нормализации отношений не существует. Мирный договор опирается на предложения, которые были представлены Азербайджаном, в ответ Армения внесла свое видение и с учетом двух документов идет процесс, в котором мы готовы участвов

"Убежден, что другого пути по нормализации отношений не существует. Мирный договор опирается на предложения, которые были представлены Азербайджаном, в ответ Армения внесла свое видение и с учетом двух документов идет процесс, в котором мы готовы участвовать в качестве посредника".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов, связанных с завершением конфликта и нормализацией отношений между странами регионов. У нас есть общее понимание, что процесс движется и достигаются позитивные промежуточные результаты, но нет сомнений, что будут окончательные договоренности", -заявил Лавров.