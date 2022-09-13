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Латвийский депутат: Армения должна вывести свои вооруженные подразделения с территории Азербайджана

Латвийский депутат: Армения должна вывести свои вооруженные подразделения с территории Азербайджана Армения однозначно должна вывести свои вооруженные подразделения из территории Азербайджана.
Карабах
13 сентября 2022 г. 16:23
Латвийский депутат: Армения должна вывести свои вооруженные подразделения с территории Азербайджана

Армения однозначно должна вывести свои вооруженные подразделения с территории Азербайджана.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Латвии, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития этой страны Роман Наудинш.

По его словам, как отмечают многие международные организации, стороны должны соблюдать достигнутые соглашения по прекращению огня, но в первую очередь должны быть выполнены и другие обязательства, взятые Арменией – в частности выведение всех вооруженных формирований из территории Азербайджана.

"Стабильность и мир в данном регионе могут быть обеспечены в рамках территориальной целостности Азербайджана", - заявил депутат.

Он отметил, что в Азербайджан защищает безопасность своей территории и населения.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на английском языке Latvian MP: Armenia must withdraw its armed units from Azerbaijani territory
Версия на азербайджанском языке Latviyalı deputat: "Ermənistan silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmalıdır"

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