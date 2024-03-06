Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми

Для устойчивого сосуществования между азербайджанцами и армянами в Карабахе необходимо обеспечить больше контактов между людьми.

Для устойчивого сосуществования между азербайджанцами и армянами на Южном Кавказе необходимо обеспечить больше контактов между людьми.

Об этом Report заявил журналист и политический аналитик из Великобритании Онник Крикорян.

"Азербайджан вряд ли очень срочно нуждается в соглашении, в то время как Армения все еще ищет прямой вовлеченности в мирный процесс со стороны Запада", - отмечает он.

Согласно азербайджанскому эксперту , сотруднику Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васифа Гусейнова, двум республикам Южного Кавказа выгоднее придерживаться осторожного подхода, наблюдая, как разворачивается геополитическое противостояние между Западом и Россией, продолжающаяся война в Украине.

"Мы находимся в очередном тупике в армяно-азербайджанском мирном процессе. Однако, в отличие от тупиков предыдущих, нынешний, похоже, основан на том, что в Азербайджане называют “миром де-факто”", - сказал он, добавив, что за исключением пограничного инцидента в феврале, армяно-азербайджанская граница оставалась спокойной с сентября 2023 года. "Такое устойчивое спокойствие является почти беспрецедентным со времен распада Советского Союза, чему способствовало взаимное устное признание территориальной целостности друг друга обеими сторонами", - отмечает Гусейнов.

С ним согласен О.Крикорян, который предполагает, что разные подходы к вопросу о Зангезурском коридоре и проекте "Перекресток мира" также оказывают влияние на застой в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

"Тем не менее, если этот "мир де-факто", как называет его Васиф Гусейнов, или "функциональное сосуществование" будет устойчивым, то, по моему мнению, ему потребуется больше контактов между людьми, чего в настоящее время не хватает. Мы можем наблюдать [подобные контакты] в других зонах конфликтов, например между Кипром и Северным Кипром", - подытожил он.