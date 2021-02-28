Коротченко: У совершенных преступлений против человечности нет срока давности

"Ходжалинская трагедия - это преступление, которое невозможно простить и забыть. Бесчеловечно, жестоко были уничтожено более 600 мирных жителей. За такие чудовищные преступления необходимы возмездия, чтобы такие вещи больше никогда не повторялись

"Ходжалинская трагедия - это преступление, которое невозможно простить и забыть. Бесчеловечно, жестоко были уничтожено более 600 мирных жителей. За такие чудовищные преступления необходимы возмездия, чтобы такие вещи больше никогда не повторялись. В целом, я считаю, что необходимо создание международного трибунала по преступлениям, совершенными армянской стороной в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. Ведь мы видели не менее чудовищные вещи и во время II Карабахской войны, когда наносились ракетные удары по азербайджанским городам".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко на вечере памяти Ходжалинской трагедии в Москве.

Эксперт отметил важность доступности всех документов, всех обстоятельств Ходжалинской трагедии для международной общественности: "Все документы должны быть обнародованы, а также должны быть требования к международным структурам для того, чтобы помимо слова "к сожалению» были введены в действия конкретные юридические механизмы возмездия. Безусловно, также есть необходимость, чтобы подобные события были названы геноцидом и с трибун международных авторитетных организаций. Лица, осуществившие этот акт геноцида, должны понести наказание. Очень важно, чтобы на нашем веку не повторились больше нигде подобного рода преступления".

Коротченко подчеркнул жестокость и бесчеловечность событий в Ходжалы: "За совершенное преступление против человечности нет срока давности. Это означает, если указанная категория преступников будет предана суду, то ни возраст, ни иные обстоятельства не могут отсрочить наказание".