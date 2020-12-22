Сванте Корнелл: Армяне не понимали, что мир не признал аннексию Карабаха

"Армения неправильно рассчитала реакцию мира на события в Карабахе"

Армения неправильно рассчитала реакцию мира на события в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил заявил шведский исследователь и эксперт по Южному Кавказу Сванте Корнелл.

"В Армении рассчитывали на симпатии мира по ряду причин, в частности, христианского и культурного фактора, но это была их ошибка. Они не поняли, что мир не признал аннексию Карабаха со стороны Армении. Никто не собирался помогать Армении продолжать их военные действия", - сказал он.

По мнению эксперта, мир помимо этого, был занят своими проблемами: "В частности, США многие годы уже не особо заинтересованы в регионе. Касательно России, да, она вошла в Карабах, но еще до конца непонятно что выиграла, а что проиграла".

При этом он отметил, что Азербайджан и Турция были подвергнуты определенной критике со стороны Запада за то, что они выступали за выполнение четырех резолюций Совета безопасности ООН по Карабаху, требующие вывод оккупационных войск Армении с территорий Азербайджана. "Да, хотелось бы, чтобы эти резолюции были выполнены Арменией без войны, но, к сожалению, этого не произошло. Касательно политической воли стран региона, Азербайджан доказал себя как драйвер и актор региона. И я считаю, что несмотря ни на какие риски и критику, Азербайджан поступает правильно, сближаясь с Турцией, правильно рассчитал и осознал, что именно она его самый близкий друг", - заключил он.