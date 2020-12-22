О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сванте Корнелл: Армяне не понимали, что мир не признал аннексию Карабаха

Сванте Корнелл: Армяне не понимали, что мир не признал аннексию Карабаха "Армения неправильно рассчитала реакцию мира на события в Карабахе"
Карабах
116
22 декабря 2020 г. 16:46
Сванте Корнелл: Армяне не понимали, что мир не признал аннексию Карабаха
Сванте Корнелл

Армения неправильно рассчитала реакцию мира на события в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил заявил шведский исследователь и эксперт по Южному Кавказу Сванте Корнелл.

"В Армении рассчитывали на симпатии мира по ряду причин, в частности, христианского и культурного фактора, но это была их ошибка. Они не поняли, что мир не признал аннексию Карабаха со стороны Армении. Никто не собирался помогать Армении продолжать их военные действия", - сказал он.

По мнению эксперта, мир помимо этого, был занят своими проблемами: "В частности, США многие годы уже не особо заинтересованы в регионе. Касательно России, да, она вошла в Карабах, но еще до конца непонятно что выиграла, а что проиграла".

При этом он отметил, что Азербайджан и Турция были подвергнуты определенной критике со стороны Запада за то, что они выступали за выполнение четырех резолюций Совета безопасности ООН по Карабаху, требующие вывод оккупационных войск Армении с территорий Азербайджана. "Да, хотелось бы, чтобы эти резолюции были выполнены Арменией без войны, но, к сожалению, этого не произошло. Касательно политической воли стран региона, Азербайджан доказал себя как драйвер и актор региона. И я считаю, что несмотря ни на какие риски и критику, Азербайджан поступает правильно, сближаясь с Турцией, правильно рассчитал и осознал, что именно она его самый близкий друг", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsveçli ekspert: "Qarabağın işğal olunması dünya tərəfindən qəbul edilmədi"
Версия на английском языке Svante Cornell: Armenia miscalculated world's reaction to events in Karabakh

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась
18 декабря 2020 г. 00:18
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 
16 декабря 2020 г. 13:37
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi