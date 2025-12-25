Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    КНР предоставил Азербайджану 2 млн юаней на разминирование

    Карабах
    • 25 декабря, 2025
    • 11:52
    КНР предоставил Азербайджану 2 млн юаней на разминирование

    Китай предоставил Азербайджану 2 миллиона юаней ($284 000) на разминирование.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    "Сотрудничество между Китаем и Азербайджаном не только взаимовыгодно, но и приносит пользу народам обеих стран. В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании об укреплении сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, подписанного главами двух государств, Китай предоставил Агентству Азербайджанской Республики по разминированию финансовую помощь в размере 2 миллионов юаней ($284 000) с целью содействия Азербайджану в укреплении потенциала по разминированию и восстановлении освобожденных территорий, а также обеспечения безопасности местных жителей", - сказала она.

