КНР предоставил Азербайджану 2 млн юаней на разминирование

Китай предоставил Азербайджану 2 миллиона юаней ($284 000) на разминирование.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

"Сотрудничество между Китаем и Азербайджаном не только взаимовыгодно, но и приносит пользу народам обеих стран. В рамках реализации Меморандума о взаимопонимании об укреплении сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, подписанного главами двух государств, Китай предоставил Агентству Азербайджанской Республики по разминированию финансовую помощь в размере 2 миллионов юаней ($284 000) с целью содействия Азербайджану в укреплении потенциала по разминированию и восстановлении освобожденных территорий, а также обеспечения безопасности местных жителей", - сказала она.