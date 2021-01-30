Испанский журналист: Азербайджанцы не стреляли по гражданским объектам

После начала Второй Карабахской войны испанский журналист Пабло Гонсалес посетил Карабах для подготовки репортажа с армянской стороны фронта.

После начала Второй Карабахской войны испанский журналист Пабло Гонсалес посетил Карабах для подготовки репортажа с армянской стороны фронта.

Как сообщает Report, испанский корреспондент рассказал о своих впечатлениях после войны в интервью Lenta.ru.

“Я приехал в Карабах неподготовленным: не взял с собой бронежилет, шлем и необходимый комплект одежды. Хотя мне обещали предоставить бронежилет, этого не произошло. По этой причине во время некоторых перестрелок я был незащищен. Пришлось подключить к этому вопросу армянскую диаспору, чтобы получить необходимый комплект одежды от ”Министерства обороны Арцаха", - сказал он.

По его словам, главной мишенью азербайджанской армии при обстреле города были военные объекты:

"Мирные жители почти всегда сидели в убежищах. Город не очень то и обстреливали. Азербайджанцы старались поражать конкретные цели. Например, системы ПВО. А при обстреле города гражданские объекты, включая отели и места скопления людей, целенаправленно не обстреливали. Они даже не стреляли в ”президентский дворец". Хотя, это была легкая мишень – здание было видно со всех сторон... Да, в Агдере были ужасные последствия, азербайджанские истребители Су-25 сбрасывали снаряды, однако ни для кого не секрет, что армянская артиллерия вела стрельбу из самого города, и поэтому азербайджанцы стреляли именно по нему”.