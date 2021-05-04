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Хулуси Акар: Освободив Карабах, Азербайджан обеспечил мир в этом регионе

Хулуси Акар: Освободив Карабах, Азербайджан обеспечил мир в этом регионе Турция выступает за диалог с соседними странами
Карабах
4 мая 2021 г. 12:17
Хулуси Акар: Освободив Карабах, Азербайджан обеспечил мир в этом регионе
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"Освободив Карабах, Азербайджан обеспечил мир и благополучие в этом регионе".

По сообщению Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с турецкими военными в Ливии.

Он отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан в его справедливой борьбе.

По словам Х.Акара, Турция выступает за диалог с соседними странами: "Я ожидаю объективного, логичного и вдумчивого подхода третьих стран к темам, сложившимся между нами и соседними странами. Я призываю не превращать проблемы между Турцией и Грецией в проблемы с Европейским Союзом и США".

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Azerbaijan has ensured regional peace and welfare by liberating Karabakh
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Azərbaycan Qarabağı azad edərək sülh və əmin-amanlığı təmin etdi”

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