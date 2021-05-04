Хулуси Акар: Освободив Карабах, Азербайджан обеспечил мир в этом регионе

Турция выступает за диалог с соседними странами

"Освободив Карабах, Азербайджан обеспечил мир и благополучие в этом регионе".

По сообщению Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с турецкими военными в Ливии.

Он отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан в его справедливой борьбе.

По словам Х.Акара, Турция выступает за диалог с соседними странами: "Я ожидаю объективного, логичного и вдумчивого подхода третьих стран к темам, сложившимся между нами и соседними странами. Я призываю не превращать проблемы между Турцией и Грецией в проблемы с Европейским Союзом и США".