Билеты на автобусные рейсы в Карабах на октябрь поступят в продажу 27 сентября

18:10

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории Азербайджана на октябрь поступят в продажу 27 сентября в 11:00.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта, приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az .

Для покупки билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 798 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 32 363 человека.