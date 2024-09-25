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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на октябрь поступят в продажу 27 сентября

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на октябрь поступят в продажу 27 сентября 18:10
Карабах
25 сентября 2024 г. 18:26
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на октябрь поступят в продажу 27 сентября

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории Азербайджана на октябрь поступят в продажу 27 сентября в 11:00.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта, приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для покупки билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 798 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 32 363 человека.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərə avtobus reyslərinə oktyabr ayı üçün biletlər satışa çıxarılacaq

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