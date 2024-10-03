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Участники международной конференции посетили город Шушу

Участники международной конференции посетили город Шушу 20:16
Карабах
3 октября 2024 г. 21:05
Участники международной конференции посетили город Шушу

Участники международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду" посетили город Шушу, исторический и культурный символ Азербайджана.

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, гости посетили центральную площадь города, дом Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы" и побывали у стен Шушинской крепости.

Они были проинформированы об истории города, его состоянии в период оккупации, о строительных работах, проводимых под контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также о восстановлении исторических памятников. Было отмечено, что за 30 лет оккупации из-за армянского вандализма пострадали исторические здания, мечети и памятники. После освобождения города начались масштабные строительно-восстановительные работы, направленные на возвращение Шуше ее исторического облика.

Гости также посетили место массового захоронения, обнаруженного на территории Шушинской тюрьмы в прошлом году.

Сообщается, что здесь были найдены останки, предположительно принадлежащие 31 человеку. На останках видны следы, свидетельствующие о пытках и жестоком обращении, которым подвергались эти люди.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq konfrans iştirakçıları Şuşa şəhərinə səfər ediblər

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