Эмин Гусейнов: Азербайджан фокусируется на энергоэффективности при восстановлении освобожденных территорий

Правительство Азербайджана уделяет большое внимание вопросам энергоэффективности при восстановлении городов на освобожденных территориях страны.

Правительство Азербайджана уделяет большое внимание вопросам энергоэффективности при восстановлении городов на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов сказал сегодня на панельной дискуссии в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

"Новые жилые и административные здания на освобожденных территориях будут соответствовать самым высоким стандартам "зеленого" строительства. Солнечные батареи, энергоэффективные материалы и интеллектуальные системы энергоснабжения будут внедряться там с нуля", - сказал он.

Гусейнов отметил, что освобожденные территории обладают большим потенциалом для создания современной, устойчивой и стабильной городской среды. Построенные там современные населенные пункты послужат примером не только для региона, но и для всего мира, добавил он.

"Устойчивость городов занимает центральное место в планировании. Это соответствует целям многосекторального плана действий председательства Азербайджана на COP29 по созданию устойчивых и здоровых городов", - подчеркнул он.