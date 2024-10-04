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Минуло четыре года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло четыре года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи Минуло четыре года со дня первого ракетного удара ВС Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.
Карабах
4 октября 2024 г. 00:02
Минуло четыре года со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

Минуло четыре года со дня первого ракетного удара ВС Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.

Как напоминает Report, 4 октября 2020 года примерно в 10 часов утра в результате ракетного обстрела со стороны Армении были повреждены частные жилые дома и двухэтажное здание во втором по величине городе Азербайджана.

Это был первый ракетный обстрел со стороны ВС Армении по территории, расположенной вдали от зоны боевых действий. В результате обстрела Гянджи погиб мирный житель Алиев Тунар Гошгар оглу, еще 32 гражданских лица получили ранения. Были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и исторические здания.

Во время Второй Карабахской войны армянские вооруженные силы пять раз обстреливали Гянджу из тяжелой артиллерии и ракет - 4, 5, 8, 11 и 17 октября. В результате обстрелов 26 человек погибли, 175 получили ранения, а гражданская инфраструктура и транспортные средства были серьезно повреждены.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 4 il ötür

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