Лачын и Ирпень стали городами-побратимами.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в социальной сети "Х".

"Меморандум об установлении побратимых отношений между городами Лачын и Ирпень был подписан сегодня во время визита мэра Ирпеня О.Маркушина в Лачын, что открывает новую важную главу в межрегиональном сотрудничестве. Лачын возрождает и укрепляет дружеские отношения. Удачи обоим городам!", - написал дипломат.