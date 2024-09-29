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Азербайджан подтвердил приверженность цели достичь углеродной нейтральности в Карабахе

Азербайджан подтвердил приверженность цели достичь углеродной нейтральности в Карабахе Азербайджан намерен добиться нулевого уровня углеродных выбросов в Карабахе к 2050 году.
Карабах
29 сентября 2024 г. 03:36
Азербайджан подтвердил приверженность цели достичь углеродной нейтральности в Карабахе

Азербайджан намерен добиться нулевого уровня углеродных выбросов в Карабахе к 2050 году.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы продолжим создавать зоны зеленой энергетики и достигнем углеродной нейтральности к 2050 году в Карабахе и Восточном Зангезуре. Азербайджан продолжит играть важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, помогая миллионам людей перейти на экологически чистую энергию как в нашем регионе, так и за его пределами", - сказал министр.

Зеленый экономический рост является одним из приоритетов руководства республики, подтвердил глава МИД.

"Азербайджан изучает пути дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов и работает над подготовкой национальных приоритетов, соответствующих общемировой цели удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия", - добавил Джейхун Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qarabağda karbon neytrallığına nail olmaq öhdəliyini bir daha təsdiqləyib

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