Азербайджан подтвердил приверженность цели достичь углеродной нейтральности в Карабахе

Азербайджан намерен добиться нулевого уровня углеродных выбросов в Карабахе к 2050 году.

Азербайджан намерен добиться нулевого уровня углеродных выбросов в Карабахе к 2050 году.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы продолжим создавать зоны зеленой энергетики и достигнем углеродной нейтральности к 2050 году в Карабахе и Восточном Зангезуре. Азербайджан продолжит играть важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, помогая миллионам людей перейти на экологически чистую энергию как в нашем регионе, так и за его пределами", - сказал министр.

Зеленый экономический рост является одним из приоритетов руководства республики, подтвердил глава МИД.

"Азербайджан изучает пути дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов и работает над подготовкой национальных приоритетов, соответствующих общемировой цели удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия", - добавил Джейхун Байрамов.