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Полковник: Азербайджанская армия за 23 часов 48 минут заставила сепаратистов капитулировать

Полковник: Азербайджанская армия за 23 часов 48 минут заставила сепаратистов капитулировать Азербайджанская армия за 23 часа 48 минут заставила сепаратистов капитулировать.
Карабах
19 сентября 2024 г. 10:50
Полковник: Азербайджанская армия за 23 часов 48 минут заставила сепаратистов капитулировать

Азербайджанская армия за 23 часа 48 минут заставила сепаратистов капитулировать.

Как сообщает Report, об этом напомнил начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу, участник Отечественной войны, полковник Эльшад Абилов на церемонии почтения памяти шехидов на Второй Аллее шехидов по случаю первой годовщины антитеррористических мероприятий.

Он отметил, что целью антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, было выведение сепаратистских сил из Карабахского региона, обеспечение выполнения положений трехстороннего соглашения от 10 ноября.

Э.Абилов также почтил память шехидов и выразил соболезнования их родственникам от имени министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

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Версия на азербайджанском языке Polkovnik: Azərbaycan Ordusu separatçıları 23 saat 48 dəqiqə ərzində kapitulyasiyaya imza atmağa məcbur etdi

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