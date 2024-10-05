Минуло четыре года со дня второго ракетного обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана

Минуло четыре года со дня второго ракетного удара вооруженными силами Армении по Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Минуло четыре года со дня второго ракетного удара вооруженными силами Армении по Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что утром 5 октября 2020 года с территории Бердского района Армении был обстрелян второй по величине город Азербайджана.

Ракеты упали в непосредственной близости от Гянджинской международной больницы, средней школы № 34, мебельной фабрики, расположенной на проспекте Шаха Исмаила Хатаи, а также на территории так называемого "Евлахского автовокзала" и Центрального рынка. В результате три мирных жителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Гражданской инфраструктуре был нанесен значительный ущерб.

В то же время 5 октября вооруженные силы Армении произвели два ракетных выстрела по городу Бейлагану. Один из снарядов попал во двор детского сада.

Таким образом, военно-политическое руководство Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжило террор в отношении мирного населения Азербайджана.

В этот же день войска противника, наряду с Гянджой и Бейлаганом, обстреляли населенные пункты на территории Геранбойского, Гёйгёльского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов Азербайджана.

Барда была обстреляна из тяжелой артиллерии агрессора, ракеты разорвались на центральных улицах и рядом с Центральной районной больницей. В результате осколочных ранений погибла Шахрияр Иса гызы Мехтиева, а три человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

По всем этим фактам в Азербайджане возбуждены уголовные дела.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам со стороны ВС Армении. В результате этих атак погибли 29 человек, 112 человек получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.