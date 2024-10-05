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Минуло четыре года со дня второго ракетного обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана

Минуло четыре года со дня второго ракетного обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана Минуло четыре года со дня второго ракетного удара вооруженными силами Армении по Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.
Карабах
5 октября 2024 г. 00:00
Минуло четыре года со дня второго ракетного обстрела армянами населенных пунктов Азербайджана

Минуло четыре года со дня второго ракетного удара вооруженными силами Армении по Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что утром 5 октября 2020 года с территории Бердского района Армении был обстрелян второй по величине город Азербайджана.

Ракеты упали в непосредственной близости от Гянджинской международной больницы, средней школы № 34, мебельной фабрики, расположенной на проспекте Шаха Исмаила Хатаи, а также на территории так называемого "Евлахского автовокзала" и Центрального рынка. В результате три мирных жителя были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Гражданской инфраструктуре был нанесен значительный ущерб.

В то же время 5 октября вооруженные силы Армении произвели два ракетных выстрела по городу Бейлагану. Один из снарядов попал во двор детского сада.

Таким образом, военно-политическое руководство Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжило террор в отношении мирного населения Азербайджана.

В этот же день войска противника, наряду с Гянджой и Бейлаганом, обстреляли населенные пункты на территории Геранбойского, Гёйгёльского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов Азербайджана.

Барда была обстреляна из тяжелой артиллерии агрессора, ракеты разорвались на центральных улицах и рядом с Центральной районной больницей. В результате осколочных ранений погибла Шахрияр Иса гызы Мехтиева, а три человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

По всем этим фактам в Азербайджане возбуждены уголовные дела.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам со стороны ВС Армении. В результате этих атак погибли 29 человек, 112 человек получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Azərbaycanın dinc şəhərlərini ikinci dəfə bombalamasından dörd il ötür

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