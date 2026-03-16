Хикмет Гаджиев: Исследования в Азыхской пещере прольют свет на жизнь первобытных людей

Продолжающиеся в Азыхской пещере археологические исследования прольют свет на возможность сосуществования неандертальцев и Homo sapiens на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети "Х".

"Азыхская пещера считается одним из наиболее значимых памятников эпохи палеолита на Кавказе и в Евразии в целом. В настоящее время продолжаются археологические исследования с участием как международных, так и местных ученых. Эти исследования, как ожидается, прольют свет на жизнь неандертальцев и Homo sapiens, включая возможность их сосуществования или параллельного обитания в этом регионе", - написал Гаджиев.