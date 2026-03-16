Хикмет Гаджиев: Исследования в Азыхской пещере прольют свет на жизнь первобытных людей
- 16 марта, 2026
- 17:45
Продолжающиеся в Азыхской пещере археологические исследования прольют свет на возможность сосуществования неандертальцев и Homo sapiens на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети "Х".
"Азыхская пещера считается одним из наиболее значимых памятников эпохи палеолита на Кавказе и в Евразии в целом. В настоящее время продолжаются археологические исследования с участием как международных, так и местных ученых. Эти исследования, как ожидается, прольют свет на жизнь неандертальцев и Homo sapiens, включая возможность их сосуществования или параллельного обитания в этом регионе", - написал Гаджиев.
Azıx Cave is considered one of the most significant Paleolithic sites in the Caucasus and across Eurasia.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 16, 2026
Currently, archaeological research is ongoing with the participation of both international and local scholars. These studies are expected to shed important light on the… pic.twitter.com/6DgBlkC9e5