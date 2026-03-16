    Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib

    Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Xocavənddə yerləşən Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bununla bağlı "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, Azıx mağarası Qafqazda və ümumilikdə Avrasiya məkanında ən mühüm Paleolit dövrü abidələrindən biri hesab olunur:

    "Hazırda burada beynəlxalq və yerli alimlərin iştirakı ilə arxeoloji tədqiqatlar davam etdirilir. Bu araşdırmaların Neandertalların, Homosapienslərin fəaliyyətinə, eləcə də onların bölgədə birgə mövcudluğu və ya paralel şəkildə məskunlaşması ehtimalına dair mühüm elmi məlumatlar ortaya qoyacağı gözlənilir".

    Хикмет Гаджиев: Исследования в Азыхской пещере прольют свет на жизнь первобытных людей
    Hikmat Hajiyev shares post about Azikh Cave

