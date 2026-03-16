Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib
- 16 mart, 2026
- 17:45
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Xocavənddə yerləşən Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev bununla bağlı "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
O qeyd edib ki, Azıx mağarası Qafqazda və ümumilikdə Avrasiya məkanında ən mühüm Paleolit dövrü abidələrindən biri hesab olunur:
"Hazırda burada beynəlxalq və yerli alimlərin iştirakı ilə arxeoloji tədqiqatlar davam etdirilir. Bu araşdırmaların Neandertalların, Homosapienslərin fəaliyyətinə, eləcə də onların bölgədə birgə mövcudluğu və ya paralel şəkildə məskunlaşması ehtimalına dair mühüm elmi məlumatlar ortaya qoyacağı gözlənilir".
Azıx Cave is considered one of the most significant Paleolithic sites in the Caucasus and across Eurasia.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 16, 2026
Currently, archaeological research is ongoing with the participation of both international and local scholars. These studies are expected to shed important light on the…