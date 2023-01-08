Армянина, попросившего помощь у Азербайджана, передали российским миротворцам

Гражданский армянин, несколько дней назад подошедший к одному из постов азербайджанской армии с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросивший о помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где пр

Армянин, который подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report , несколько дней назад указанный человек подошел к одному из постов азербайджанской армии с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросил о помощи.

К армянскому жителю Карабаха проявили особую заботу.

Сегодня его проводили в Ханкенди с территории проведения акции. Он поблагодарил экоактивистов и выразил признательность азербайджанской стороне.

Этот факт еще раз продемонстрировал гуманную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта в гуманитарных целях. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджанского государства.