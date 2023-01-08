О нас

Армянина, попросившего помощь у Азербайджана, передали российским миротворцам

Армянина, попросившего помощь у Азербайджана, передали российским миротворцам Гражданский армянин, несколько дней назад подошедший к одному из постов азербайджанской армии с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросивший о помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где пр
Карабах
8 января 2023 г. 18:12
Армянина, попросившего помощь у Азербайджана, передали российским миротворцам

Армянин, который подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, несколько дней назад указанный человек подошел к одному из постов азербайджанской армии с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросил о помощи.

К армянскому жителю Карабаха проявили особую заботу.

Сегодня его проводили в Ханкенди с территории проведения акции. Он поблагодарил экоактивистов и выразил признательность азербайджанской стороне.

Этот факт еще раз продемонстрировал гуманную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта в гуманитарных целях. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджанского государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan kömək istəyən mülki erməni Rusiya sülhməramlılarına təhvil verilib

Экслюзивные новости

Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi