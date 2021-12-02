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Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе

Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе На Южном Кавказе, мы приветствуем возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении.
Карабах
2 декабря 2021 г. 15:01
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Энтони Блинкен
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На Южном Кавказе мы приветствуем возобновление прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

Он также добавил, что настоятельно призывает стороны добиваться прогресса в гуманитарных вопросах, в таких как разминирование освобожденных территорий.

"Здесь мы можем работать вместе с Россией, чтобы и дальше двигаться вперед. Мы призываем стороны работать над другими нерешенными вопросами, такими как делимитация и демаркация границы, восстановление экономических и транспортных коммуникаций и продолжать взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для установления прочного мира в регионе", - заявил Госсекретарь США..

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Версия на английском языке Blinken urges Baku, Yerevan to restore communications in region

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