О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана

Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана Азербайджан требует от Армении освобождения и возвращения этих граждан
Карабах
17 декабря 2020 г. 11:40
Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана
0 : 00
0 : 00

"В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, гуманитарные процессы будут продолжаться и впредь. Процесс вывоза с территорий тел военнослужащих с обеих сторон продолжается при международном посредничестве".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

"В настоящее время в Армении в плену и заложниках находятся трое граждан Азербайджанской Республики, зарегистрированные в международных организациях. Азербайджан требует от Армении освобождения и возвращения этих граждан", - подчеркнул Э.Самедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Hazırda 3 Azərbaycan vətəndaşı Ermənistanda əsir-girovluqda saxlanılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армения скрывала пленных азербайджанцев от международных организаций
Армения скрывала пленных азербайджанцев от международных организаций
17 декабря 2020 г. 12:31
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
Госкомиссия: Из зоны боевых действий вывезены тела 314 азербайджанских и 775 армянских военнослужащих
17 декабря 2020 г. 12:07
В Первой Карабахской войне пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана 
В Первой Карабахской войне пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана 
17 декабря 2020 г. 12:06
Государственная комиссия: в целом освобождены 54 гражданина Армении
Государственная комиссия: в целом освобождены 54 гражданина Армении
17 декабря 2020 г. 11:54
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
Освобожденное от многолетней оккупации кельбаджарское село Имамбинаси
17 декабря 2020 г. 11:21
Министр обороны Армении успокоил родственников пропавших солдат
Министр обороны Армении успокоил родственников пропавших солдат
17 декабря 2020 г. 08:47
СМИ: В Армении 1 400 без вести пропавших и 700 неузнаваемых тел погибших
СМИ: В Армении 1 400 без вести пропавших и 700 неузнаваемых тел погибших
17 декабря 2020 г. 07:13
После перемирия в Карабахе найдено около 900 тел армянских военнослужащих
После перемирия в Карабахе найдено около 900 тел армянских военнослужащих
16 декабря 2020 г. 21:20
МО России опровергло информацию об окружении подразделений миротворцев в Карабахе
МО России опровергло информацию об окружении подразделений миротворцев в Карабахе
16 декабря 2020 г. 21:09
В Огузе похоронен шехид
ФотоВ Огузе похоронен шехид
16 декабря 2020 г. 19:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi