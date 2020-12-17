Госкомиссия: В плену и заложниках в Армении находятся трое граждан Азербайджана

Азербайджан требует от Армении освобождения и возвращения этих граждан

"В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, гуманитарные процессы будут продолжаться и впредь. Процесс вывоза с территорий тел военнослужащих с обеих сторон продолжается при международном посредничестве".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

"В настоящее время в Армении в плену и заложниках находятся трое граждан Азербайджанской Республики, зарегистрированные в международных организациях. Азербайджан требует от Армении освобождения и возвращения этих граждан", - подчеркнул Э.Самедов.