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Госдеп: Верим, что мир на Южном Кавказе возможен

Госдеп: Верим, что мир на Южном Кавказе возможен "США хотят добиться мирного будущего в Южном Кавказе. Мы рады принять на этой неделе министров иностранных дел Азербайджана и Армении для содействия переговорам, поскольку они вместе работают над обеспечением мирного будущего в регионе".
Карабах
2 мая 2023 г. 05:53
Госдеп: Верим, что мир на Южном Кавказе возможен

"США хотят добиться мирного будущего в Южном Кавказе. Мы рады принять на этой неделе министров иностранных дел Азербайджана и Армении для содействия переговорам, поскольку они вместе работают над обеспечением мирного будущего в регионе".

Как передает Report, об этом заявил в ходе сегодняшнего брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что мир на Южном Кавказе возможен: "Госсекретарю Блинкену выпала честь приветствовать министров иностранных дел и принять участие в открытии пленарного заседания в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Госсекретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Он очень глубоко вовлечен в это направление. Активное участие здесь также принимает главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно. Будем продолжать уделять этому внимание. Верим, что мир на Южном Кавказе возможен, и стремимся к его достижению и стабильности между этими двумя странами".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ Cənubi Qafqazda sülhün mümkün olduğuna inanır”

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