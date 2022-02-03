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Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха Венгерские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
3 февраля 2022 г. 16:29
Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Венгерские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

По его словам, Азербайджан и Венгрия заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничеств, товарооборот между странами за последние годы растет.

Все больше венгерских компаний видят возможности для инвестирования в Азербайджане.

"Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана и готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий", - заявил Сиярто.

По словам министра иностранных дел и торговли, венгерские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению инфраструктуры Карабаха и поставке оборудования для производства альтернативных источников энергии.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “Macarıstan şirkətləri Qarabağın bərpasında iştirak etməyə hazırdır”

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