Глава МИД: Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Венгерские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана.

Венгерские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана.

По его словам, Азербайджан и Венгрия заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничеств, товарооборот между странами за последние годы растет.

Все больше венгерских компаний видят возможности для инвестирования в Азербайджане.

"Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана и готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий", - заявил Сиярто.

По словам министра иностранных дел и торговли, венгерские компании готовы участвовать в проектах по восстановлению инфраструктуры Карабаха и поставке оборудования для производства альтернативных источников энергии.