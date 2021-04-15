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Глава государства: "В том, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, повинна страна-оккупант"

Глава государства: "В том, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, повинна страна-оккупант" Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно,
Карабах
15 апреля 2021 г. 01:11
Глава государства: В том, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, повинна страна-оккупант
Ильхам Алиев

"Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заявлений для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН", - подчеркнул Президент.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Münaqişənin hərbi-siyasi yolla nizamlanmasında təqsirkar, əlbəttə, işğalçı ölkədir

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