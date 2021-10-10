Глава государства: Никто и ничто не может устоять перед нами

"Значение гадрутской операции заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что после Джебраила мы пойдем в гадрутском направлении"

"Значение гадрутской операции заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что после Джебраила мы пойдем в гадрутском направлении. Они считали, что мы двинемся в физулинском направлении. Хотя в Гадруте была дислоцирована их многочисленная живая сила, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало очень большой самоотверженности и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз продемонстрировали Армении и всему миру свою силу. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли.".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что азербайджанской общественности хорошо известно, что в армянской печати было достаточно много лживой информации, связанной с гадрутской операцией.

"После того, как мы очистили от оккупантов все горы, окружающие Гадрут, стало ясно, что взятие поселка требует просто определенного времени. Мы стремились взять поселок с малыми потерями и добились этого. А руководство Армении и ее Министерство иностранных дел заявляли, что Гадрут находится в руках армян. Якобы они в очередной раз предприняли тактическое отступление и в настоящее время вернулись в Гадрут, выдворив оттуда азербайджанских солдат.

Наблюдая за всей этой ложью, я просто удивлялся, потому что было очевидно, что Гадрут уже у нас. Я отдал приказ поднять в Гадруте флаг Азербайджана, чтобы положить конец армянской лжи. Только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли в Гадруте наш государственный флаг и отрапортовали мне, армянская официальная пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем азербайджанской армии", - сказал глава государства.