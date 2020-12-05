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Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 

Герой, участвовавший в освобождении Губадлы  Имена солдат и офицеров - героев Второй Карабахской войны, отдавших свои жизни во имя свободы Родины, навеки золотыми буквами вписаны в нашу современную историю. Один из таких отважных сынов азербайджанского народа - уроженец Лерикского района Мурад Мамед
Карабах
5 декабря 2020 г. 16:11
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 

Имена солдат и офицеров - героев Второй Карабахской войны, отдавших свои жизни во имя свободы Родины, навеки золотыми буквами вписаны в нашу современную историю. Один из таких отважных сынов азербайджанского народа - уроженец Лерикского района Мурад Мамедов.

Как сообщает Report, в Отечественной войне сражались два бойца из семьи Мамедовых - Мурад и его брат Нурлан.

Мурад Юсиф оглу Мамедов родился 12 июля 1995 года в городе Сумгайыт. Окончив с отличием сумгайытскую среднюю школу №22, Мурад в 2013 году поступил на факультет инженерии электроэнергетики Азербайджанского технического университета. Окончив университет, в июле 2018 года отправился на воинскую службу. Он служил в Н-ской воинской части в Дашкесане, имел отличия. В июле 2019 года Мурад Мамедов завершил службу и, сдав экзамен, устроился инженером в "Азеришыг".

Мурад увлекался спортом, долгое время занимался дзюдо. С детства был ярым болельщиком турецкого футбольного клуба "Галатасарай".

1 октября 2020 года - спустя несколько дней после начала Отечественной войны Мурад ушел добровольцем на фронт. Его брат Нурлан к тому времени уже участвовал в боях.

М.Мамедов сражался в боях за Физули, Джабраил и Губадлы. 26 октября он героически погиб в боях за освобождение Губадлы.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Qubadlını azadlığa qovuşduran qəhrəmanlardan biri

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