Герой Отечественной войны: Перекрыв дорогу Лачын-Ханкенди, мы лишили противника обеспечения

В ходе Отечественной войны я участвовал в боях за Ходжавенд. Нам удалось предотвратить несколько атак противника. Понеся значительные потери, враг вынужденно отступил. Затем мы бросились в бой в Физулинском направлении.

В ходе Отечественной войны я участвовал в боях за Ходжавенд. Нам удалось предотвратить несколько атак противника. Понеся значительные потери, враг вынужденно отступил. Затем мы бросились в бой в Физулинском направлении.

Об этом в беседе с командированным в Дашалты корреспондентом Report рассказал герой Отечественной войны, капитан Азербайджанской армии Рамазан Худулов.

Он отметил, что получил ранение в боях за Физули, однако, несмотря на это, не покинул поле боя: "3 ноября наши войска сосредоточились в лесу Топхана недалеко от Шуши. А наутро приступили к освобождению окрестных высот Дашалты. Наши войска противостояли вражеским танкам, пушкам, артиллерии, в ходе боев высоты были отвоеваны. К вечеру 4 ноября была дана команда проникнуть в Дашалты, уничтожить, либо изгнать врага оттуда.

Мы пробирались по отвесным скалам, что было довольно сложно, учитывая туман и сгущавшиеся сумерки. В село Дашалты через одну из высот вела тропа, по которой мы и спустились в составе группы из 27 человек. В ходе продвижения мы попали на минное поле. 5 наших бойцов погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести. Оказав медицинскую помощь и эвакуировав раненых, 5 ноября на рассвете мы вновь пустились в путь".

Как отметил герой Отечественной войны, Азербайджанская армия атаковала Дашалты с трех направлений: "Одно из наших подразделений стало продвигаться вглубь Дашалты, второе - по скалам в правом направлении, а третье, которым руководил я, двинулось в направлении дороги Лачын-Ханкенди. Утром мы получили задание перекрыть дорогу Лачын-Ханкенди, по которой поступало снабжение армянским войскам. Продвигаясь вглубь Дашалты, мы попали в окружение. Армяне оборонялись с возвышенности, поэтому имели тактическое преимущество. Несмотря ни на что, мы перекрыли дорогу Лачын-Ханкенди и отрезали пути обеспечения противника.

В ходе операции Дашалты наши войска спецназа, двигаясь параллельно, зашли в тыл противника, чтобы перекрыть другой выход из Шуши. Поскольку армяне были сосредоточены на нас, они упустили из виду спецназовцев. После блокирования всех путей, вражеские войска, дислоцированные в Шуше, оказались в окружении. Противник был уничтожен, некоторым удалось спастись с поля боя бегством.

Таким образом, наряду с селом Дашалты, от врага была освобождена жемчужина Азербайджана - Шуша. За успешно проведенную операцию по блокированию дороги Лачын-Ханкенди распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева я был удостоен звания "Герой Отечественной войны". Да упокоит Всевышний души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым".

Фото / Видео: Вугар Ханларов