Генерал-майор: В Отечественной войне участвовал офицерский состав Военного лицея

18 выпускников лицея удостоены звания "Герой Отечественной войны"

"Офицерский состав Военного лицея в количестве 60 человек принимал участие в боевых действиях в ходе Отечественной войны, начавшейся 27 сентября".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского генерал-майор Бекир Оруджев.

"Из них трое получили ранения, майор Асиман Алиев стал шехидом. 18 выпускников лицея удостоены звания "Герой Отечественной войны", еще сотни офицеров-выпускников нашего учреждения получили ордена и медали", - добавил генерал-майор.