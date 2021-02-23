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Генерал-майор: В Отечественной войне участвовал офицерский состав Военного лицея

Генерал-майор: В Отечественной войне участвовал офицерский состав Военного лицея 18 выпускников лицея удостоены звания "Герой Отечественной войны"
Карабах
23 февраля 2021 г. 13:53
Генерал-майор: В Отечественной войне участвовал офицерский состав Военного лицея
Бекир Оруджев
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"Офицерский состав Военного лицея в количестве 60 человек принимал участие в боевых действиях в ходе Отечественной войны, начавшейся 27 сентября".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского генерал-майор Бекир Оруджев.

"Из них трое получили ранения, майор Асиман Алиев стал шехидом. 18 выпускников лицея удостоены звания "Герой Отечественной войны", еще сотни офицеров-выпускников нашего учреждения получили ордена и медали", - добавил генерал-майор.

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Версия на азербайджанском языке General-mayor: "Hərbi liseyin 60 zabiti Vətən müharibəsində iştirak edib" 

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