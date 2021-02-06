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Азербайджан может рассмотреть восстановление разрушенных линий связи с Ираном

Азербайджан может рассмотреть восстановление разрушенных линий связи с Ираном Восстановление линий связи может быть осуществлено в рамках восстановления деоккупированных территорий
Карабах
6 февраля 2021 г. 17:43
Азербайджан может рассмотреть восстановление разрушенных линий связи с Ираном
Хикмет Гаджиев

"Азербайджан и Иран - соседние государства. Между нашими странами существуют дружественные отношения".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время посещения Худаферинского моста с иностранными дипломатами в Азербайджане.

По его словам, в рамках реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий может быть рассмотрено восстановление разрушенных линий связи с соседним Ираном.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "İranla dağıdılmış kommunikasiya xətlərinin bərpasına baxıla bilər"

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