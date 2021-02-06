Азербайджан может рассмотреть восстановление разрушенных линий связи с Ираном

Восстановление линий связи может быть осуществлено в рамках восстановления деоккупированных территорий

"Азербайджан и Иран - соседние государства. Между нашими странами существуют дружественные отношения".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время посещения Худаферинского моста с иностранными дипломатами в Азербайджане.

По его словам, в рамках реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий может быть рассмотрено восстановление разрушенных линий связи с соседним Ираном.