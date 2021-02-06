Гаджиев: В ходе оккупации армяне разрушили все относящееся к азербайджанцам

По его словам, в любой другой зоне конфликта в мире редко можно столкнуться с разрушением кладбищ

Освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана были полностью разрушены.

"Разрушено все, что относилось к азербайджанскому народу".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время посещения Худаферинского моста с иностранными дипломатами в Азербайджане.

По его словам, в любой другой зоне конфликта в мире редко можно столкнуться с разрушением кладбищ: "Уничтожены, разрушены могилы, могильные плиты и даже останки в могилах, принадлежащие азербайджанцам. Смотрите, какой вандализм учинили армяне! В Джебраиле мы вновь стали свидетелями подобного".