Французский депутат призвал коллег проявить уважение к нормам международного права

Член группы дружбы с Азербайджаном в Национальном собрании Франции, депутат Жером Ламбер обратился к коллегам французского парламента по поводу Азербайджана.

Член группы дружбы с Азербайджаном в Национальном собрании Франции, депутат Жером Ламбер обратился к коллегам французского парламента по поводу Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, в письме он призвал депутатов прекратить подготовку документов, которые могут нарушать условия соглашения о прекращении огня, подписанного между Азербайджаном и Арменией.

"Три недели назад было подписано соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту между Арменией, которая оккупировала часть территории Азербайджана. Подготовлен ряд резолюций, которые призывают к признанию сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. Обращаю ваше внимание на то, что это требование, озвученное некоторыми нашими соотечественниками армянского происхождения во Франции и в Национальном Собрании, не соответствует международному праву. Напомню, что в принятой Советом Безопасности ООН резолюции 884, за которую проголосовала Франция, говорится, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана", - сказал Ламберт своим коллегам.

Ламбер подчеркнул, что президенты Франции всегда уважали официальные границы Азербайджана, которые всегда были признаны международным правом.

"В своем выступлении несколько дней назад президент Эммануэль Макрон повторил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана", - отметил депутат.