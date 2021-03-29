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Еще 27 ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Еще 27 ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию Да ниспошлет Всевышний исцеления нашим ветеранам!
Карабах
29 марта 2021 г. 14:25
Еще 27 ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию
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Процесс соответствующего обследования, лечения и реабилитации раненых ветеранов Отечественной войны с учетом заключения врачей нашей страны будет продолжен в братской Турции.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, Фонд YAŞAT будет контролировать лечение участников войны до полного его завершения.

Фонд на основании заключения врачей обеспечивает регулярную отправку за рубеж тяжелораненых участников Отечественной войны.

Ранее Фонд отправил на лечение в Турцию 24 наших ветеранов. Лечение четырех из них уже успешно завершено, в связи с чем они вернулись на родину.

Фонд также обеспечил ветеранов необходимыми лекарственными средствами.

Да ниспошлет Всевышний исцеления нашим ветеранам!

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 27 qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərildi

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