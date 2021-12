ЕС приветствует экстрадицию Азербайджаном еще 10 армян

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовал экстрадицию Азербайджаном еще 10 армян по инициативе Евросоюза.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте .

Он отметил, что рад возможности репатриировать 10 армянских военнослужащих. Т.Клаар назвал этот шаг Азербайджана важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов.

Официальный представитель ЕС подчеркнул, что союз продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч с лидерами обеих стран.