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Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы

Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой войне
Карабах
26 февраля 2021 г. 12:55
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы

"Глубоко скорблю об азербайджанских братьях, зверски убитых 29 лет назад в Ходжалы".

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Боль, которую мы не забудем, печаль, которую мы будем переживать вновь и вновь, скорбь, которая останется, несмотря на то, что с резни в Ходжалы минуло 29 лет. С уважением чту память жестоко убитых азербайджанских братьев, включая женщин, детей и стариков, выражаю соболезнования дружескому и братскому азербайджанскому народу. Мы - одна нация и два государства… Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой войне", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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