Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы

Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой войне

"Глубоко скорблю об азербайджанских братьях, зверски убитых 29 лет назад в Ходжалы".

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Боль, которую мы не забудем, печаль, которую мы будем переживать вновь и вновь, скорбь, которая останется, несмотря на то, что с резни в Ходжалы минуло 29 лет. С уважением чту память жестоко убитых азербайджанских братьев, включая женщин, детей и стариков, выражаю соболезнования дружескому и братскому азербайджанскому народу. Мы - одна нация и два государства… Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой войне", - отметил глава государства.