Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите граждан

    Карабах
    • 21 ноября, 2025
    • 18:51
    Разминирование освобожденных территорий Азербайджана является критически важным условием для защиты гражданского населения и восстановления регионов.

    Как сообщает Report, об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на своей странице в соцсети X.

    По его словам, с момента окончания Отечественной войны в результате подрывов на минах погибли или покалечены более 400 человек.

    "Азербайджан очистил свыше 240 тыс. гектаров заминированных территорий и обезвредил более 227 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов с 2020 года. Это важный шаг для обеспечения безопасности и восстановления освобожденных районов", - подчеркнул Мамедов.

    Он отметил, что разминирование остается ключевым условием для "Великого возвращения", восстановления населенных пунктов и обеспечения безопасности мирных граждан. Замминистра также сообщил, что с 1990-х годов жертвами мин в Азербайджане стали более 3 400 человек, среди которых значительную часть составляют женщины и дети.

    Карабах мины Азербайджан жертвы мин Великое возвращение
