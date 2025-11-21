İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Nazir müavini: Azərbaycanda son beş ildə 240 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 18:55
    Nazir müavini: Azərbaycanda son beş ildə 240 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Azərbaycanda son beş ildə 240 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov "X"də yazıb.

    O, Azərbaycanda 2020-ci ildən bəri 240 min hektardan çox çirklənmiş ərazinin minalardan təmizləndiyini qeyd edib:

    "227 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursatı zərərsizləşdirib ki, bu da azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizliyin bərpa edilməsi və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün mühüm addımdır. Müharibə bitəndən bəri Azərbaycanda minalardan 400-dən çox insan həlak olub və ya şikəst olub, 1990-cı illərdən indiyədək qurbanların ümumi sayı 3400-dən çox olub. Qadınlar və uşaqlar itkilərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir".

    Azərbaycan mina təmizləmə mina təhlükəsi
    Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите граждан
    Elnur Mammadov: Demining remains essential for protection of civilians

