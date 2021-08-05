Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов

"Напряженность на армяно-азербайджанской границе тесно связана с переизбранием Пашиняна на пост премьер-министра. Дело в том, что он построил свою предвыборную кампанию на двух моментах. С одной стороны, Пашинян заявляет России и Азербайджану о том, что я

"Напряженность на армяно-азербайджанской границе тесно связана с переизбранием Пашиняна на пост премьер-министра. Дело в том, что он построил свою предвыборную кампанию на двух моментах. С одной стороны, Пашинян заявляет России и Азербайджану о том, что является гарантом мира. С другой стороны, постоянно дает сигналы армянскому обществу, что его цель - подготовка к реваншу".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко, комментируя напряженность на армяно-азербайджанской границе.

"Пашиняна избрали. Сейчас он хочет продемонстрировать избирателю свои серьезные намерения, при этом избегая широкомасштабной войны. Поэтому он выбирает тактику мелких провокаций и обстрелов в целях показать свою готовность к реваншу, чтобы его не списывали со счетов", - объяснил политолог.

Комментируя предложение Пашиняна разместить по всей протяженности армяно-азербайджанской границы российских миротворцев и наблюдателей ОДКБ, эксперт пояснил, что оно будет отвергнуто: "Данное предложение не будет принято. Это никому не нужно. Он прекрасно понимает, что Россия не пойдет на такое радикальное вмешательство. Пашинян решился на такое заявление, чтобы показать своему электорату готовность взаимодействия с Россией".

Фененко сказал, что особенно смешно обращение Пашиняна к ОДКБ, работу которой Армения блокировала в течение нескольких лет. Он уверен, что армянский лидер специально выдвигает заведомо нереалистичные предложения, чтобы потом обвинить другую сторону в их невыполнении, и затем обратиться к странам-членам НАТО.

Также по его мнению, поставляя в Армению вакцины, Франция, как государство-член НАТО, пытается продемонстрировать поддержку Пашиняну и этой стране в целом.