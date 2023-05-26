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Экс-президент Хорватии: Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны

Экс-президент Хорватии: Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны в процессе разминирования.
Карабах
26 мая 2023 г. 13:55
Экс-президент Хорватии: Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны

Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны в процессе разминирования.

Как сообщает Report, об этом бывший президент Хорватии Степан Месич заявил на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" в Баку.

По его словам, другие страны должны разделить ответственность пострадавшей от минной угрозы страны в вопросе разминирования и восстановления территорий.

"Процесс разминирования в Хорватии все еще продолжается. И основная причина этого в том, что у нас нет карт минных полей", - заявил экс-президент.

Он отметил, что все мы несем ответственность перед будущими поколениями, поэтому должны не только заниматься разминированием, но, самое главное, "бороться за мир и сотрудничество, а не за войну и конфликт".

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın keçmiş prezidenti: “Beynəlxalq ictimaiyyət minalardan zərər çəkmiş ölkələri dəstəkləməlidir”
Версия на английском языке Ex-president of Croatia calls on international community to support mine-affected countries

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