Экс-президент Хорватии: Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны

Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны в процессе разминирования.

Международное сообщество должно поддержать пострадавшие от мин страны в процессе разминирования.

Как сообщает Report, об этом бывший президент Хорватии Степан Месич заявил на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" в Баку.

По его словам, другие страны должны разделить ответственность пострадавшей от минной угрозы страны в вопросе разминирования и восстановления территорий.

"Процесс разминирования в Хорватии все еще продолжается. И основная причина этого в том, что у нас нет карт минных полей", - заявил экс-президент.

Он отметил, что все мы несем ответственность перед будущими поколениями, поэтому должны не только заниматься разминированием, но, самое главное, "бороться за мир и сотрудничество, а не за войну и конфликт".