Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

В Шуше продолжается праздничное торжество по случаю Новруза, организованное для участников акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной разработки месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В Шуше продолжается праздничное торжество по случаю Новруза, организованное для участников акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной разработки месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, демонстранты не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях. Они, продолжая демонстрировать высокую активность, проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.