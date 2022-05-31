Дипломатов ознакомили со строительством автодороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису

Зарубежных дипломатов ознакомили с ходом строительства автомобильной дороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису.

Зарубежных дипломатов ознакомили с ходом строительства автомобильной дороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису.

Как передает Report, строительство планируется завершить приблизительно к 2024 -2025 году.

После завершения этой дороги, путь из Тоганы до Истису будет занимать 45 мин- максимум 1 час.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сегодня прибыли в Кяльбаджар. В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.