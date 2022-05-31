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Зарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар

Зарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Кяльбаджарский район
Карабах
31 мая 2022 г. 10:02
Зарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар

Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Кяльбаджар.

Как передает Report, целью поездки является создание условий для ознакомления дипломатов с фактами вандализма, совершенными Арменией на азербайджанских землях в период оккупации.

В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Визит в Кяльбаджар является девятым визитом аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса на освобожденные территории страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatların Kəlbəcərə səfəri başlayıb
Версия на английском языке ФотоForeign diplomats arrive in Kalbajar

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