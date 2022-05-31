Зарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар

Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Кяльбаджар.
Как передает Report, целью поездки является создание условий для ознакомления дипломатов с фактами вандализма, совершенными Арменией на азербайджанских землях в период оккупации.
В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.
Визит в Кяльбаджар является девятым визитом аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса на освобожденные территории страны.