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Депутат Госдумы: Поражает то, что такие разрушения были совершены на территории Агдама

Депутат Госдумы: Поражает то, что такие разрушения были совершены на территории Агдама "Мне, как представителю Российской Федерации, сыгравшей ключевую роль в подписании трехстороннего заявления о прекращении огня, хочется пожелать мира азербайджанскому и армянскому народам"
Карабах
1 мая 2021 г. 23:40
Депутат Госдумы: Поражает то, что такие разрушения были совершены на территории Агдама
Сергей Воронин

"Мне, как представителю Российской Федерации, сыгравшей ключевую роль в подписании трехстороннего заявления о прекращении огня, хочется пожелать мира азербайджанскому и армянскому народам".

Об этом Report, в рамках визита российской делегации в Агдам заявил советник руководителя фракции ЛДПР Госдумы РФ, руководитель информационно-аналитического департамента Сергей Воронин.

Депутат также выразил надежду, что путем дипломатических переговоров возможно будет добиться подписания окончательного мирного договора между двумя странами.

"Поражает то, что такие разрушения были совершены на территории города Агдам, который имел огромное историческое значение для азербайджанского народа, причем варварским образом. Если 30 лет вы считали эти территории своими, то почему не восстанавливали их, не заселяли? Много вопросов создает тот факт, что выдающееся архитектурное здание, как Агдамская мечеть являлась ориентиром на местности для артиллерии и наводки против азербайджанских военных", - сказал С.Воронин.

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