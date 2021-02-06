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Дегати: Нигде из зон военных конфликтов не видел такой ужасающей картины

Дегати: Нигде из зон военных конфликтов не видел такой ужасающей картины "Армяне рыли экскаваторами все могилы на кладбище, они искали золото. Я считаю, что это преступление против гуманизма и человечества"
Карабах
6 февраля 2021 г. 13:02
Дегати: Нигде из зон военных конфликтов не видел такой ужасающей картины

"В городе Джебраил не осталось ни одного целого дома. Это просто ужас".

Как сообщает командированный на освобожденные от оккупации территории сотрудник Report, об этом заявил всемирно известный фотограф Реза Дегати, информируя иностранных дипломатов и военных атташе о ситуации на кладбище в Джебраиле.

Он подчеркнул, что армяне разрушили все могилы: "Армяне рыли экскаваторами все могилы на кладбище, они искали золото. Я считаю, что это преступление против гуманизма и человечества. Я был здесь и во время первой Карабахской войны. Но все, что я вижу сейчас, ужасает меня. Потому что я побывал во многих зонах военных конфликтов и нигде не видел такой ужасающей картины".

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Версия на азербайджанском языке Reza Deqati: "Çoxlu sayda münaqişə zonasında olmuşam, amma Cəbrayıldakı dəhşətli mənzərəni heç yerdə görməmişəm"

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