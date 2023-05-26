Член Парламента Великобритании: Деятельность по разминированию - один из приоритетов для Азербайджана

Деятельность по разминированию является одним из приоритетов для правительства Азербайджана.

Деятельность по разминированию является одним из приоритетов для правительства Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил член Парламента Великобритании Мэтью Оффорд в ходе международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Он отметил, что Азербайджан определил деятельность по разминированию как важный пункт для достижения Целей устойчивого развития: "Противоминная деятельность обязательно должна учитываться в национальных планах. В этом плане весь мир смотрит на Азербайджан как на пример. Остающиеся неразорвавшиеся боеприпасы замедляют развитие экономики и многих других сфер".