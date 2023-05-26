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Член Парламента Великобритании: Деятельность по разминированию - один из приоритетов для Азербайджана

Член Парламента Великобритании: Деятельность по разминированию - один из приоритетов для Азербайджана Деятельность по разминированию является одним из приоритетов для правительства Азербайджана.
Карабах
26 мая 2023 г. 11:31
Член Парламента Великобритании: Деятельность по разминированию - один из приоритетов для Азербайджана

Деятельность по разминированию является одним из приоритетов для правительства Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил член Парламента Великобритании Мэтью Оффорд в ходе международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Он отметил, что Азербайджан определил деятельность по разминированию как важный пункт для достижения Целей устойчивого развития: "Противоминная деятельность обязательно должна учитываться в национальных планах. В этом плане весь мир смотрит на Азербайджан как на пример. Остающиеся неразорвавшиеся боеприпасы замедляют развитие экономики и многих других сфер".

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı deputat: “Minalar iqtisadiyyatın və bir çox digər sahələrin inkişafını ləngidir”
Версия на английском языке British MP: Demining - one of priorities for Azerbaijan

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