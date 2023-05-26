Член Парламента Великобритании: Деятельность по разминированию - один из приоритетов для Азербайджана

Деятельность по разминированию является одним из приоритетов для правительства Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил член Парламента Великобритании Мэтью Оффорд в ходе международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".
Он отметил, что Азербайджан определил деятельность по разминированию как важный пункт для достижения Целей устойчивого развития: "Противоминная деятельность обязательно должна учитываться в национальных планах. В этом плане весь мир смотрит на Азербайджан как на пример. Остающиеся неразорвавшиеся боеприпасы замедляют развитие экономики и многих других сфер".