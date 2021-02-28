Четвертое заседание рабочей группы по Карабаху пройдет в видеоформате 1 марта

Новое заседание трехсторонней (Россия, Азербайджан, Армения) рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров состоится 1 марта в видеоформате

Новое заседание трехсторонней (Россия, Азербайджан, Армения) рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров состоится 1 марта в видеоформате.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук по итогам третьего заседания рабочей группы.

"Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", - сказал он.

В ходе прошедшей встречи стороны обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в сфере транспортных и экономических связей. "В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года, - указал он. - Стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля".