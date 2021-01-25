Часть заключенных членов семей шехидов выпущены на свободу

Об этом на видеоконференции по итогам 2020 года сказал начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний Минюст Азербайджана Малик Алекперов

"Часть находящихся в заключении родителей, близких родственников лиц, павших шехидами в Отечественной войне, выпущена на свободу".

Как передает Report, об этом на видеоконференции по итогам 2020 года сказал начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний Минюст Азербайджана Малик Алекперов.

По его словам, число таких лиц составляет свыше 30 человек и подготовлен точный учет: "В зависимости от допускаемых в законе случаев часть из них была выпущена на свободу, у части заменена мера пресечения в виде ареста, один член семьи шехида отпущен на участие в похоронах сына".