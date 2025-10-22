Чарльз Вили: В Карабахе руины на глазах превращаются в полноценные города
Карабах
- 22 октября, 2025
- 15:08
Деятельность Карабахского университета является еще одним примером невероятных усилий Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.
Как передает Report, об этом заявил руководитель группы Most Travelled People (MTP) Чарльз Вили (Charles Veley)
Он отметил, что впервые посетил Ханкенди 10 месяцев назад и сейчас наконец смог ознакомиться с деятельностью Карабахского университета.
"Наверное, самое впечатляющее – наблюдать, как Карабах восстанавливается в течение последних четырех лет. Здесь постоянно появляется что-то новое: руины превращаются в полноценные города, а строительство и инновации идут рука об руку", - сказал Вили.
